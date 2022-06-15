ضبط المتهم بابتزاز سيدات وتهديدهن بالقاهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

ألقت أجهزة وزارة الداخلية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة ابتزاز السيدات وتهديدهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في محافظة القاهرة، وذلك بعدما تلقت بلاغًا من سيدة -مقيمة بمحافظة القاهرة- عن تضررها من إضطلاع مُستخدم حساب عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بإرسال رسائل لحسابها الشخصي بذات الموقع مصحوبة بصور شخصية لها، وعبارات تتضمن إبتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.

وتوصلت جهود التحريات، باستخدام التقنيات الأمنية الحديثة إلى تحديد مُرتكب الواقعة حاصل على دبلوم -مقيم بدائرة مركز شرطة سمالوط بمحافظة المنيا.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة، أمكن استهدافه وضبطه أثناء تواجده بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على إرتكابه تلك الواقعة.

وبمواجهته أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما بمجال مكافحة الجرائم المعلوماتية المستحدثة التى ترتكب عبر شبكة الإنترنت ، والعمل على التصدى لمرتكبى جرائم الإبتزاز والتشهير بالمواطنين، وتكثيفاً لجهود الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بقطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات.