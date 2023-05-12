ضبط المتهم بابتزاز سيدات والتشهير بهن عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بارتكاب واقعة تهديد إحدى السيدات بالتشهير بها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وابتزازها بصور خاصة.

كانت الأجهزة الأمنية، قد تلقت بلاغًا من إحدى السيدات بتضررها من اضطلاع القائم على إدارة صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بنشر صور خاصة بها، وكذا مستخدم هاتف محمول عبر تطبيق المحادثات “واتس آب” بإرسال رسائل لها تتضمن صور خاصة بها، مصحوبة بعبارات سب وقذف وإساءة وتهديد بنشر تلك الصور.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال التعامل الفني أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخص -مقيم بدائرة مركز شرطة أبو النمرس في محافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المذكور أمكن ضبطه بإحدى الشقق السكنية بدائرة قسم شرطة سيدى جابر الإسكندرية، وبحوزته هاتف محمول، وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابه الواقعة المُشار إليها.

وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط أقر بارتكابه الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.