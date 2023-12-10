ضبط المتهم بإنشاء موقف عشوائي لسيارات الأجرة في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إنشاء أحد الأشخاص موقف عشوائي لسيارات الأجرة “ميكروباص” بدائرة قسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الإسكندرية، والحصول من السائقين على مبالغ مالية “إتاوات”، والتسبب في تعطيل الحركة المرورية وحركة المشاة.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 27/11/2023، وجهت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، العديد من الحملات الأمنية بالمنطقة محل الشكوى.

وأسفرت جهودها عن ضبط عاطل –مقيم بدائرة قسم شرطة محرم بك- أثناء إنشاء موقف عشوائي وممارسة أعمال البلطجة، وفرض مبالغ مالية على قائدي المركبات “إتاوات”، وضبط كافة المخالفات المرورية بالمنطقة.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، وجارٍ استمرار الحملات بالمنطقة لضبط كل ما يخل بالأمن.