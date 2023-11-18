ضبط المتهم بإلقاء ماء نار على سيدة وحرق ظهرها في المنوفية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على أحد الأشخاص المتهمين بالاعتداء على سيدة بإلقاء مادة كاوية “ماء نار”، محدثًا إصابتها في محافظة المنوفية.

كان مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية ، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن استقبالها سيدة مصابة بحرق كيميائي بالظهر من الدرجة الثالثة.

وبسؤالها اتهمت شخصًا بإلقاء مادة كاوية “ماء نار” على ظهرها أثناء دخولها منزلها، على إثر حدوث مشادة كلامية سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.