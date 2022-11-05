ضبط المتهم بإلقاء حجارة على أتوبيس حكومي في الإسكندرية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بارتكاب واقعة إلقاء حجارة على أتوبيس تابع لإحدى الجهات الحكومية في محافظة الإسكندرية ، وحددت وضبط مرتكب الواقعة.

كان قسم شرطة برج العرب بمديرية أمن الإسكندرية ، قد تلقى بلاغًا من سائق بإحدى الجهات الحكومية لنقل الركاب، قال إنه أثناء توقف الأتوبيس قيادته التابع للجهة، فوجئ بتزاحم بعض المواطنين لاستقلال الأتوبيس، وأثناء إخبارهم باكتمال عدد الركاب، ألقى أحدهم قطعة من الحجارة على الزجاج الأمامي للأتوبيس مما أدى لتهشمه، دون حدوث إصابات.

وأضاف أنه استكمل خط السير، وحددت وضبطت المتهم “حداد”، وبمواجهته أقر بالواقعة، وعلل بذلك لرغبته في استقلال الأتوبيس، واتخذت الإجراءات القانونية.