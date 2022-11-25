ضبط المتهم بإصابة طالبة أمام مدرسة في الفيوم

رصدت المتابعة الأمنية تداول منشور على أحد الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إصابة إحدى الطالبات بعينها اليمنى أمام إحدى المدارس الابتدائية، بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية بمحافظة الفيوم.

وبالفحص تبين أنه أثناء طالب بإحدى المدارس بدائرة مركز شرطة سنهور القبلية، باللهو بعصا خشبية أثناء مروره أمام إحدى المدارس بدائرة المركز أصاب إحدى الطالبات بعينها اليمنى عن طريق الخطأ، مما أدى إلى استئصالها بقسم الرمد بإحدى المستشفيات بالقاهرة، وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة عن طريق الخطأ.

وباستدعاء والدة المجني عليها، أيدت ما جاء بالفحص وأنها لم تقم بالإبلاغ عن الواقعة أثناء حدوثها لاعتقادها كون الإصابة بسيطة، واتهمت الأخير بالتسبب في إحداث إصابة كريمتها.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.