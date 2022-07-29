ضبط المتهم بإصابة شخص برش خرطوش في الدقهلية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن اعتداء شخص على آخر برش خرطوش بمنطقة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة السنبلاوين من مستشفى بوصول شخص مصاب برش خرطوش.

وبسؤاله اتهم شخص بالاعتداء عليه بإطلاق عيار ناري من سلاح ناري “خرطوش”، كان بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما أثناء معاتبته له لقيامه بمعاكسة شقيقته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

وبارشاده ضبط السلاح المستخدم بندقية خرطوش، طلقة من ذات العيار، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.