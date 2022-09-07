ضبط المتهم بإشعال النيران في عامل بمحطة وقود بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب واقعة الاعتداء على عامل في محطة وقود بمحافظة القاهرة ، وإشعال النيران به مما أدى لإصابته بحروق.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بحدوث مشادة كلامية بين عامل بإحدى محطات الوقود، وسائق مركبة “توك توك” أثناء تزويد سائق المركبة بالوقود.

وعلى إثر ذلك ألقى الأخير زجاجة بداخلها مادة معجلة للاشتعال “سائل البنزين” تجاه العامل وأضرم النيران به، ونتج عن ذلك إصابته بحروق متفرقة.

وعلى الفور، انتقلت إلى محل الواقعة وضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية.