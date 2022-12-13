ضبط المتهم الرابع الهارب في قضية نصب «بلوجر أزياء»

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم الرابع الهارب في قضية اتهام «بلوجر أزياء» بالنصب على المواطنين، وذلك عقب ضبطها واثنين آخرين، استكمالًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات الواقعة.

تعود التفاصيل إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من 16 مواطنًا باتهام 4 أشخاص من بينهم “بلوجر أزياء”، لقيامهم بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين، والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بإمتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات “السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية” بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية، وضبط 3 منهم.

وبتكثيف الجهود أمكن تحديد مكان تواجد المتهم الرابع “الهارب” بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.