ضبط المتهمين في فيديو ضرب حصان لرفضه التحرك بالجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة الاعتداء على حصان في محافظة الجيزة ، لرفضه التحرك بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي للواقعة.

كان قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة قد تلقى بلاغًا من أحد المواطنين لرصده مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين “مجهولين”، يعتديان على دابة “حصان” بالضرب حتى سقط أرضًا.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة والاعتداء على الدابة على النحو المشار إليه لرفضها التحرك.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.