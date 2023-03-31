ضبط المتهمين في فيديو سرقة هواتف محمولة من محل بالإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما نشر عبر أحد الحسابات الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعليقًا مدعومًا بمقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المُراقبة، تضمن سرقة بعض الأشخاص هواتف محمولة من محل خاص بالشاكي -كائن بحي العامرية بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص تبين أن الشاكي مالك محل هواتف محمولة -مقيم بالعامرية بالإسكندرية- وأبلغ الأجهزة الأمنية في الإسكندرية باكتشافه كسر أقفال باب المحل ملكه الكائن بحي العامرية، وسرقة بعض الهواتف المحمولة من داخله، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

وبتاريخ 17/3/2023 تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة ونقل المسروقات باستخدام سيارة ملاكي “مستأجرة”.

وأرشدوا عن المسروقات والسيارة المستخدمة، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم احتياطيًا وما زالوا قيد الحبس.