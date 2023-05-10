ضبط المتهمين في فيديو سرقة أغطية بالوعات في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول في إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بمقطع فيديو يتضمن استقلال أشخاص عربة “كارو”، بسرقة غطاء بالوعة صرف صحي في منطقة البراجيل بمحافظة الجيزة.

وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة مركز شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة.

وأمكن استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما 3 أجولة بداخلهم أجزاء صغيرة لغطاء بالوعة صرف صحي، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة المشار إليها.

وألقت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد القبض على المتهم بارتكاب واقعة سرقة مزرعة ماشية في محافظة بورسعيد، وذلك عقب تلقي قسم شرطة شرق التفريعة، بلاغًا من مالك مزرعة ماشية -مقيم بدائرة قسم الشرق- يتهم خفير خصوصي بسرقة 21 رأس ماشية من المزرعة المملوكة له.



وعلى الفور، تشكل فريق بحث بمشاركة قطاع الأمن العام، ومديرية أمن بورسعيد ، توصلت جهوده إلى سابقة تعرف المبلغ على المتهم من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، والاتفاق معه على العمل لديه بالمزرعة، واستلامه العمل قبل الواقعة بفترة وجيزة.



وأمكن تحديد مكان إختباء المتهم بنطاق محافظة الفيوم، وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع مديرية أمن الفيوم ألقت القبض عليه.