ضبط المتهمين بممارسة البلطجة أمام مدرسة في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على عدد من الأشخاص المتهمين بممارسة أعمال البلطجة أمام إحدى المدارس في محافظة القاهرة ، بعد شكوى أولياء أمور الطلاب.

جاء ذلك عقب رصد الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، بشأن تضرر عدد من أولياء أمور إحدى المدارس الكائنة بدائرة قسم شرطة حلوان، من بعض الأشخاص بممارسة أعمال البلطجة أمام المدرسة المشار إليها.

وعلى الفور، أجرى حملة تفتيشية بنطاق المدرسة محل البلاغ، وأسفرت عن ضبط 4 أشخاص أثناء معاكسة الطالبات، وبحوزتهم سلاح أبيض “مطواة”، دراجة نارية بدون لوحات معدنية.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.