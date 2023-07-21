ضبط المتهمين بممارسة أعمال البلطجة في الغربية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بالاعتداء على مواطن وإصابة آخر، عقب رصدها ما تداول من تعليق مدعوم بصور ومقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ممارسة أحد الأشخاص أعمال البلطجة والاعتداء على آخر بالضرب أمام المحل الخاص به مستخدمًا سلاح أبيض وعصا، وإحداث إصابته وتهديده بالقتل بمحافظة الغربية.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 12 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان المحلة بمديرية أمن الغربية، من مالك محل عن تضرره من شخصين لقيامهما بالاعتداء عليه بعصا خشبية محدثين إصابته بجروح متفرقة بالجسم، وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لخلافات الجيرة تطورت لمشاجرة على إثرها اعتدى عليه على النحو المشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهما أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.