ضبط المتهمين بقيادة سيارة أثناء الجلوس على الباب والاستعراض بها في القاهرة (فيديو)

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة سائق سيارة نصف نقل، وهو جالس أعلى الباب الأمامي وآخر متواجد بالصندوق الخلفي للسيارة، أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة بدر في محافظة القاهرة ، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص

تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين -مقيمان في محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.