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ضبط المتهمين بقيادة سيارة أثناء الجلوس على الباب والاستعراض بها في القاهرة (فيديو)

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معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

ضبط المتهمين بقيادة سيارة أثناء الجلوس على الباب والاستعراض بها في القاهرة (فيديو)
أماني عوض

أماني عوض

7:15 م, الأربعاء, 31 مايو 23

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين في مقطع فيديو متداول على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن قيادة سائق سيارة نصف نقل، وهو جالس أعلى الباب الأمامي وآخر متواجد بالصندوق الخلفي للسيارة، أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة بدر في محافظة القاهرة ، معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

وبالفحص

أمكن
تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهما شخصين -مقيمان في محافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وتبين سلامة التراخيص.

جريدة المال

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

أماني عوض

أماني عوض

7:15 م, الأربعاء, 31 مايو 23