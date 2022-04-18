ضبط المتهمين بفرض إتاوة على عمال شركات الدعاية بالطريق الدائري

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين من العناصر الإجرامية مرتكبي جرائم فرض السيطرة والإتاوة بعدما منعوا عمال في شركة دعاية من فك وتركيب الاعلانات أعلى الطريق الدائري.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مدير شركة دعاية وإعلان بتضرره من شخصين لمنع العاملين من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة أعلى الطريق الدائري، ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح باستكمال عملهم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين صحة الواقعة وأن وراء إرتكابها شخصين -لأحدهما معلومات جنائية.

وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما بندقية خرطوش.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامي، واتخذت الإجراءات القانونية.