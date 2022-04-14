ضبط المتهمين بضرب مواطن وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على 4 أشخاص متهمين بالتعدي على آخر بالضرب وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة في محافظة القاهرة ، بسبب خلافات مالية بينهم.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، قد تلقى بلاغًا من شخص مصاب بسحجات وجروح بالوجه، عن تضرره من 4 أشخاص مقيمون بدائرة القسم، وذلك لاستدراجه لمسكن أحدهم والتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته المنوه عنها، وإكراهه على توقيع 12 إيصال أمانة.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم أمكن ضبطهم.

وبمواجهتهم أيدوا ما سبق، وأضاف أحدهم أن بينه والمجني عليه خلافات على أثرها استعان بباقي المتهمين لارتكاب الواقعة.

وعثرت أجهزة الأمن على 12 ايصال أمانة على بياض مزيلين بتوقيع المجني عليه بمسكن أحدهم، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.