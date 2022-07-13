ضبط المتهمين بضرب شخص ودفعه داخل سيارة في بورسعيد

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن تعدي بعض الأشخاص بالضرب على شخص ودفعه داخل إحدى السيارات بمحافظة بورسعيد.

وبالفحص أمكن تحديد هوية المجني عليه، وتبين أنه مالك فاترينة لبيع السجائر -مقيم بدائرة قسم شرطة الضواحي.

وباستدعائه اتهم شخصين -مقيمان بدائرة قسم شرطة العرب- بالتعدى عليه بالضرب وإحداث إصابته ودفعه داخل السيارة الخاصة بهما، وتركه بدائرة قسم شرطة المناخ، وذلك لوجود خلافات بينهما على قيمة شراء علب السجائر من الفاترينة الخاصة بالمجني عليه.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن تحديد وضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.