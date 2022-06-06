ضبط المتهمين بسرقة مدرسة في القاهرة وإعادة المسروقات

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة سرقة إحدى المدارس في منطقة الشرابية بمحافظة القاهرة ، وتمكنت من إعادة المسروقات مرة أخرى بعد اعترافات المتهمين.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مدير إحدى المدارس عن اكتشافه كسر القفل الخاص بمعمل المدرسة وسرقة جهاز تليسكوب، شاشة كمبيوتر، طابعة، موتور، ميكروفون، مروحة من داخل المعمل.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين -لهما معلومات جنائية- مقيمان بالقاهرة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب “تسلق السور وكسر القفل، وبإرشادهما ضبطت كافة المسروقات المستولي عليها لدى عميلهما “سيئ النية”، صاحب مخزن خردة وألقي القبض عليه.

وباستدعاء المُبلغ تعرف على المضبوطات، واتهمهما بالسرقة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.