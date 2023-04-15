ضبط المتهمين بسرقة محل مصوغات ذهبية في «مدينتي» وإعادة المسروقات

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر بعض الحسابات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تداول خبر سرقة أحد محال المصوغات الذهبية بكمبوند مدينتي في منطقة التجمع الأول بمحافظة القاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 12/4/2022 تلقت الأجهزة الأمنية بلاغ من مالك المحل المشار إليه، تضرر خلاله من 3 أشخاص يستقلون دراجتين ناريتين بالدخول لمحيط المحل ملكه، وكسر أحدهم الزجاج الجانبي باستخدام “شاكوش”، وسرقة عدد من المشغولات الذهبية، ولاذوا بالفرار.

وأسفرت جهود أجهزة البحث الجنائي، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة عن تحديد مرتكبي الواقعة، 3 أشخاص -مقيمين بمحافظة القليوبية.

وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم تمكنت الأجهزة الأمنية بتاريخ 15/4/2022 من ضبطهم.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه، وبإرشادهم ضبطت المشغولات الذهبية المستولي عليها.

واتخذت الإجراءات القانونية في حينه، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.