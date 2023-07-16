ضبط المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بسرقة أغطية بالوعات الصرف الصحي في محافظة القاهرة بعدما رصدت ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن سرقة أحد الأشخاص أغطية بالوعات الصرف الصحي بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة شخصين -لأحدهما معلومات جنائية، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما أثناء استقلالهما مركبة “تروسيكل” بدون لوحات معدنية.

وعثر بحوزتهما على غطاء بالوعة، وبمواجهتهما أقرا بإرتكابهما الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.