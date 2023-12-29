ضبط المتهمين بسرقة أغطية البالوعات في مدينة بدر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب وقائع سرقة أغطية البالوعات في مدينة بدر بمحافظة القاهرة بعد تداول الواقعة عبر مواقع سوشيال ميديا.
كانت المتابعة قد رصدت ما تداول على إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بصور تضمن الإدعاء بقيام مجهولين بسرقة أغطية البالوعات بمدينة بدر بالقاهرة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط مرتكبي الواقعة 5 أشخاص أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة بدر.
وعُثر بحوزتهم على 6 أغطية بالوعة وعتلة حديدية، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم وقائع السرقة المشار إليها.