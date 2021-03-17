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ضبط المتهمين بسحل «مسنة» لسرقة حقيبتها في البساتين

أصيبت بجروح وخدوش.
أماني عوض 4:22 م, الأربعاء, 17 مارس 21 4:22 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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ألقت أجهزة البحث الجنائي في القاهرة، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة سحل سيدة مسنة في منطقة البساتين بغرض سرقة حقيبة يدها أثناء السير بالشارع.

كان قسم شرطة البساتين، قد تلقى بلاغًا من شاب قال فيه إن والدته تعرضت للسحل أثناء سيرها بالشارع وسرقة حقيبتها.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن، وتبين استقلال لصوص مركبة “توك توك” وسحل سيدة مسنة أثناء سيرها بالشارع لسرقة حقيبتها، مما أسفر عن إصابتها بجروح وخدوش.

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وأجرى رجال المباحث تفريغ كاميرات المراقبة بالمنطقة، وسؤال شهود العيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتتبع خط سير الجناة وضبطهم.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة سائق وعاطل، وباستهدافهما وضبطهما، عثر بحوزتهما على مبلغ مالي والمركبة المستخدم في الواقعة.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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