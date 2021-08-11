ضبط المتهمين بذبح «حمير» في المنوفية.. والسبب: الحصول على جلودها

بعد العثور على 38 دابة نافقة.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بذبح دواب “حمير” على ضفاف إحدى المجاري المائية في محافظة المنوفية، واعترفوا بالواقعة للحصول على جلودها.

جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن عثور أهالي إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على 38 دابة نافقة وبعضها منزوع الجلد.

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أهالي إحدى القرى عن ذبح شخصين دواب “حمير” على ضفاف إحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود 34 دابة نافقة، 2 دابة مسلوخين، 2 دابة على قيد الحياة.

وضبط الشخصين المُتهمين وبحوزتهما 2 قطعة جلد خاصة بالدواب النافقة، 6 سلاح أبيض “سكين”، تروسيكل بدون لوحات معدنية.

وبمواجهتهما اعترفا بسلخ الدواب النافقة للحصول على جلودها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة.