لايف

ضبط المتهمين بذبح «حمير» في المنوفية.. والسبب: الحصول على جلودها

بعد العثور على 38 دابة نافقة.
أماني عوض 9:07 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21 9:07 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين بذبح دواب “حمير” على ضفاف إحدى المجاري المائية في محافظة المنوفية، واعترفوا بالواقعة للحصول على جلودها.

جاء ذلك على خلفية رصد ما تداول على إحدى صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن عثور أهالي إحدى قرى مركز الباجور بالمنوفية على 38 دابة نافقة وبعضها منزوع الجلد.

اقرأ أيضا  القوات المسلحة تنظم احتفالية دينية بمناسبة العام الهجري الجديد 1443هـ

وبالفحص تبين تلقى مركز شرطة الباجور بمديرية أمن المنوفية، بلاغًا من أهالي إحدى القرى عن ذبح شخصين دواب “حمير” على ضفاف إحدى المجارى المائية بدائرة المركز.

وبالانتقال والفحص تبين وجود 34 دابة نافقة، 2 دابة مسلوخين، 2 دابة على قيد الحياة.

وضبط الشخصين المُتهمين وبحوزتهما 2 قطعة جلد خاصة بالدواب النافقة، 6 سلاح أبيض “سكين”، تروسيكل بدون لوحات معدنية.

اقرأ أيضا  ترقبوا نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس خلال أيام

وبمواجهتهما اعترفا بسلخ الدواب النافقة للحصول على جلودها، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة المختصة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

تركيا «راغبة» في إدارة مطار كابول رغم تقدم «طالبان»

أيمن عزام 10:08 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

ضبط أطراف مشاجرة في عين شمس.. والمتهمون: «خلافات حول شراكة عقار»

أماني عوض 9:19 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

ضبط شخصين هاربيْن من تنفيذ 244 حكمًا قضائيًا

أماني عوض 8:53 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

محافظ الجيزة: غلق وتشميع 11 محلا ومقهى وورشة بشمال الجيزة وبولاق الدكرور

محمود محسن 8:29 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

مصدر أمني ينفي إضراب ومحاولات انتحار نزلاء في سجن العقرب

أماني عوض 8:16 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21

ملابسات وفاة شخصين أثناء التنقيب عن الآثار في بني سويف

أماني عوض 7:52 م, الأربعاء, 11 أغسطس 21