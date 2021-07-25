لايف

ضبط المتهمين بخلع ملابسهم في حفل منقولات زوجية بالغربية

ووالد العريس والعروسة.
أماني عوض 10:09 م, الأحد, 25 يوليو 21 10:09 م, الأحد, 25 يوليو 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على تنظيم حفل نقل منقولات زوجية و5 من المشاركين بعد تداول فيديو يظهر خلاله الاحتفال بخلع ملابسهم العلوية في محافظة الغربية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية، والجزء العلوي من جسدهم عاريًا وبحوزة أحدهم “سلاح أبيض”، بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

اقرأ أيضا  اللواء الغضبان يتابع شاطئ «بور سعيد» بعد إزالة البقعة الزيتية

وبالفحص تبين أنه أثناء الاحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها، احتفل أصدقاء “العريس” بخلع ملابسهم العلوية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات، من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف “والد العريس”، “والد العروسة”، وضبط 5 أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

ولاية الأمهرة الإثيوبية تطلب من الشباب حمل السلاح لقتال التيجراي

أيمن عزام 10:55 م, الأحد, 25 يوليو 21

القبض على الطبيب المتهم بقتل زوجته في المنصورة

أماني عوض 9:54 م, الأحد, 25 يوليو 21

القبض على المتهم بقتل راقصة في التجمع الأول.. والسبب: خلافات مالية

أماني عوض 9:46 م, الأحد, 25 يوليو 21

وزيرة التضامن ومحافظ مطروح يفتتحان معرض ديارنا بمدخل مارينا 5

معتز محمود 9:37 م, الأحد, 25 يوليو 21

وزيرة الصحة: استقبال 281 متبرعًا بمراكز تجميع البلازما منذ 14 يوليو

المرسي عزت 8:03 م, الأحد, 25 يوليو 21

بعد تكليف السيسي بضغط برنامج التنفيذ .. مدبولي يتفقد موقع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص (صور)

صفية حمدي 6:16 م, الأحد, 25 يوليو 21