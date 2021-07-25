ضبط المتهمين بخلع ملابسهم في حفل منقولات زوجية بالغربية

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على القائمين على تنظيم حفل نقل منقولات زوجية و5 من المشاركين بعد تداول فيديو يظهر خلاله الاحتفال بخلع ملابسهم العلوية في محافظة الغربية.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر خلاله احتفال عدد من الأشخاص بنقل منقولات زوجية، والجزء العلوي من جسدهم عاريًا وبحوزة أحدهم “سلاح أبيض”، بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة بسيون بالغربية.

وبالفحص تبين أنه أثناء الاحتفال بنقل بعض منقولات زوجية بالقرية المشار إليها، احتفل أصدقاء “العريس” بخلع ملابسهم العلوية.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية عقب تقنين الإجراءات، من تحديد وضبط القائمين على حفل الزفاف “والد العريس”، “والد العروسة”، وضبط 5 أشخاص من القائمين بذلك، وبحوزة أحدهم سلاح أبيض.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.