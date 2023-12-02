ضبط المتهمين بخطف مهندس كهرباء في التجمع الخامس

توصلت أجهزة البحث الجنائي، إلى المتهمين بارتكاب جريمة خطف مهندس كهرباء في منطقة التجمع الخامس بمحافظة القاهرة، بعدما اتضح أن خلافات مالية وراء الحادث، وتمكنت من القبض عليهم مع إجراء التحقيقات مع المجني عليه والجناة.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة التجمع الخامس، بلاغًا بحدوث مشاده كلامية بين شخص يستقل سيارته، وآخرين مجهولين يستقلون سيارة أخرى، واصطحبوه داخلها ولاذوا بالفرار، تاركين السيارة قيادته وبداخلها مفتاح التشغيل الخاص بها وتحفظت عليها.

وبالفحص وإجراء التحريات أمكن التوصل إلى أن السيارة مرتكبة الواقعة مملوكة لمهندس كهرباء -مقيم بمحافظة البحيرة.

وفي وقت لاحق حضر المجني عليه لديوان القسم، وبسؤاله قال إن المتهمين اصطحبوه لمنطقه غير معلومة لديه، واحتجزوه لمدة ساعة، وعقب تركوه في إحدى الطرق بالبحيرة ولاذوا بالفرار.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، أمكن ضبط مرتكبي الواقعة 3 أشخاص من بينهم مالك السيارة مرتكبة الواقعة -مقيمين بمحافظة الإسكندرية.

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، بسبب خلافات مالية بينهم وبين المجني عليه لأخذ مبالغ مالية منهم مقابل إنشاء مقهى، إلا أنه استولى عليها وتهرب منهم فاتفقوا على خطفه وتهديده لتسديد المبلغ المالي، ثم تركه عقب تهديده وتعهده لهم بسداد المبالغ المالية.

وبمواجهة المجني عليه بما جاء بأقوال المتهمين أيدها، وأفاد بأنه بسبب تعثره ماليًا عجز عن الوفاء بإلتزامه تجاه المتهمين، وتعهد بسداد المبلغ وعلل إنكاره بمعرفته بهم خشية ضبطه على خلفية تحصله على المبلغ المالى وعدم رده.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.