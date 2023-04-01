ضبط المتهمين بخطف منظم أفراح وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة استدراج أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة، بعدما تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة ، بلاغًا من مُنظم أفراح وحفلات -مقيم بدائرة قسم شرطة القطامية- بالواقعة.

وقال إنه في وقت سابق تواصل معه أحد الأشخاص “غير معلوم لديه”، من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بدعوى تصوير حفل زفاف بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، واتفق معه على إرسال سيارة لاصطحابه من محل سكنه إلى الفيلا محل إقامه الحفل، ولدى استقلاله السيارة، تبين أن بداخلها شخصين، وأثناء سيرهم بطريق السويس، فوجئ بالتوقف بالسيارة، وإشهار سلاح أبيض “سكين” كانت بحوزة أحدهما، والاستيلاء منه على مبلغ مالى وإجباره على توقيع إيصالي أمانة، وعقب ذلك أطلقا سراحه.

وبإجراء التحريات ومن خلال التعامل الفني أمكن تحديد السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وتبين أنها ملك سائق -مقيم بمحافظة الجيزة- وأنه وراء ارتكاب الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه أثناء استقلاله السيارة المُشار إليها، وبمواجهته قرر بوجود خلافات مالية بينهما واقتراض المجني عليه مبلغ مالي منه، ولم يقم برده فاستعان بشخصين لتنفيذ الواقعة.

وأضاف أنهما تمكنا من استدراج المجني عليه وارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأمكن ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة.

وبإرشادهما ضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، جزء من المبلغ المالي المستولى عليه، والإيصالين المشار إليهما، مشيرين إلى إنفاقهما باقي المبلغ المستولي عليه على متطلباتهما الشخصية.

وباستدعاء المجني عليه تعرف على المتهمين، واتهمهم بإرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.