ضبط المتهمين بخطف طبيب والاستيلاء على أمواله في الجيزة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة خطف طبيب في محافظة الجيزة ، وألقت القبض على مرتكبي الواقعة، بعدما تلقى قسم شرطة أول أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بتاريخ 17 الجاري من أحد الأطباء بغياب نجله طبيب عن مسكنه، وورود رسائل له من بنوك مختلفة بسحب مبالغ مالية من الفيزا الخاصة بنجله.

وأسفرت تحريات الأجهزة الأمنية عن خطف 8 أشخاص -يوجد لـ4 منهم معلومات جنائية- المجني عليه من الفيلا محل سكنه بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، وإجباره على إجراء عمليات سحب مبالغ مالية من ماكينات صرف آلي مختلفة والتخلص من سيارته بأحد الشوارع بدائرة قسم شرطة العجوزة، واحتجازه عقب ذلك بإحدى الشقق السكنية المملوكة لأحد المتهمين بمحافظة الغربية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وتحرير المجني عليه، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة بتحريض من أحدهم لرغبته في الحصول على مبالغ مالية كبيرة من المجني عليه، والذي تعرف عليه عن طريق أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكان يتردد عليه بمسكنه لعمل جلسات مساج له.

وضبطت السيارة التي استخدمها المتهمين في الحادث وتبين أنها مستأجرة، واتخذت الإجراءات القانونية.