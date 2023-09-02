ضبط المتهمين بتقييد طالب في عمود إنارة ونشر فيديو عبر «تيك توك»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات واقعة تقييد شخصين لآخر في عمود إنارة بمحافظة القاهرة وتصوير مقطع فيديو ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي «تيك توك»، وضبط المتهمين.

كان قسم شرطة الوايلي بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقى بلاغًا من سيدة وبصحبتها نجلها (طالب)، جاء فيه تضررها من طالبين لقيامهما بتقييد نجلها بأحد أعمدة الإنارة، وتصوير مقطع فيديو له ونشره عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه على سبيل المزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.