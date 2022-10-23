ضبط المتهمين بترويج أدوية غير مرخصة عبر وسائل إعلامية (صور)

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، أن شخص وسيدة -لها معلومات جنائية- نصب على المواطنين من خلال الترويج لمنتج دوائي غير مرخص، وإيهامهم بقدرتهما على علاج بعض الأمراض مقابل مبلغ مالي -مُتخذان من إحدى الشقق السكنية مسرحًا لمزاولة نشاطهما غير المشروع- وكذا إنشاء وإدارة قناة وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي دون ترخيص من الجهات المعنية للترويج لذات المنتج من خلال إعلانات، لتصويرها وبثها دون ترخيص من الجهات المعنية، كما يقوما بإدارة مخزن لتخزين وتوزيع الأدوية غير المرخصة دون اتخاذ الاشتراطات الصحية معرضين صحة المواطنين للخطر.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الجيزة، وبمشاركة الجهات المختصة أمكن استهدافهما وضبطهما.

وبتفتيش الأماكن التي يتخذها المتهمين مسرحًا لمزاولة نشاطهما، وأمكن ضبط جهاز حاسب آلي محمل عليه بيانات العملاء والطلبيات، وبه آثار ودلائل لمبيعات تقدر بمبلغ مالي بلغ 50 مليون جنيه، مبلغ مالي من متحصلات البيع، 19 هاتف محمول للتواصل مع العملاء وتحصيل المبالغ المالية عبر إحدى تطبيقات الدفع الإلكتروني، هاتف محمول يستخدم في إدارة صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، وقناة “يوتيوب”، 11637 عبوة أقراص وكريم وأظرف لمنتجات دوائية مجهولة المصدر، جهاز “لاب توب” يحتوي على العديد من الإعلانات للمنتجات الدوائية مجهولة المصدر على عدد من القنوات الفضائية غير المرخصة.

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه التفتيش، أقرا بملكيتهما للمضبوطات، وارتكابهما المخالفات المشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

واتخذت الإجراءات القانونية، وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم تداول الأدوية مجهولة المصدر التي تؤثر سلبًا على الصحة العامة والإعلان عنها عبر القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي.

ووجه المواطنين والجهات المختصة الشكر والتقدير لرجال الشرطة، وذلك للتصدي لتلك الأدوية الخطرة المنتجة بتلك الطريقة البدائية وتهديدها لصحة المواطنين.