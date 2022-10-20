ضبط المتهمين بترهيب طلبة مدرسة في الإسكندرية

كشفت أجهزة الأمن، عن ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن إستغاثة من إحدى أولياء أمور الطلبة بإحدى المدارس بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بمحافظة الإسكندرية ، مُدعمًا ببعض الصور الفوتوغرافية يظهر خلالها شخصين بحوزة أحدهما حيوان (كلب)، والآخر عصا خشبية لترهيب طلبة المدرسة، والاعتداء عليهم.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بالمنشور المشار إليه، سايسان جراج -لأحدهما له معلومات جنائية- وبحوزتهما عصا خشبية وحيوان “كلب”.

وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وعللا ذلك لسابقة إحداث طلبة المدرسة المشار إليها تلفيات بالسيارات القائمين على حراستها، والموجودة أمام الباب الخلفي للمدرسة أثناء اللهو.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.