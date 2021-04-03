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ضبط المتهمين بالتنمر وضرب سيدة وزوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة بالشرقية

عُرضت الواقعة على النيابة العامة.
أماني عوض 4:15 م, السبت, 3 أبريل 21 4:15 م, السبت, 3 أبريل 21

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توصلت أجهزة الأمن إلى ملابسات مقطع فيديو عن تعرض سيدة وزوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة للاعتداء بالضرب من بعض الأشخاص في محافظة الشرقية، وإلقاء القبض على المتهمين.

جاء ذلك على خلفية رصد أجهزة وزارة الداخلية تداول مقطع فيديو عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنًا تعرض زوجين من ذوي الاحتياجات الخاصة للاعتداء عليهما بالضرب من قبل بعض الأشخاص، بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

وبالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في نشوب مشاجرة بين كلٍ من طرف أول 4 أشخاص: سيدة وزوجها من ذوي الاحتياجات الخاصة وله معلومات جنائية، وشقيق زوجها “تاجر أدوات صحية” ونجله.

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وطرف ثاني 4 أشخاص “تاجر قطع غيار دراجات نارية وشقيقه، صاحب ورشة، عامل بمحل قطع غيار دراجات نارية، يوجد له معلومات جنائية، بسبب اعتقاد الأولى والثاني بيع الطرف الثاني قطع غيار لتروسيكل الثاني بسعر مرتفع.

وباستدعاء وسؤال الطرف الأول اتهموا الطرف الثاني بالاعتداء عليهم بالسب والضرب، وإحداث إصابتهم بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم والتحرش اللفظي والتنمر على السيدة المذكورة.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط 3 متهمين من الطرف الثاني، وتبين إصابة أحدهم بجرح قطعي بيده.

وبمواجهتهم أكدوا على اعتداء السيدة وزوجها عليهم بالسب أثناء شراء الزوج قطعة غيار للتروسيكل الخاص به، وإحضار السيدة باقي أفراد الطرف الأول والتشاجر معهم مما أدى إلى حدوث الإصابات.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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