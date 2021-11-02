ضبط المتهمين بالتنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة

اعتدوا عليه وخلعوا جزءًا من ملابسه كرهًا عنه.

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة التنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة، وخلع جزء من ملابسه كرهًا عنه.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يتضمن اصطحاب شخصين لآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه “بنطاله” كرهًا عنه والاعتداء عليه بالسب، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة.

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبسؤال شقيقه اتهم شخصين بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصويرها، ويحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد التنمر على المجنى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.