لايف

ضبط المتهمين بالتنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة

اعتدوا عليه وخلعوا جزءًا من ملابسه كرهًا عنه.
أماني عوض 5:01 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21 5:01 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مرتكبي واقعة التنمر على أحد ذوي الاحتياجات الخاصة في القاهرة، وخلع جزء من ملابسه كرهًا عنه.

كانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “تيك توك”، يتضمن اصطحاب شخصين لآخر من ذوي الاحتياجات الخاصة، والتنمر عليه بخلع جزء من ملابسه “بنطاله” كرهًا عنه والاعتداء عليه بالسب، وبحوزة أحدهما سلاح أبيض بالقاهرة.

اقرأ أيضا  قادة العشرين يقدمون التزامات قليلة ملموسة بخصوص المناخ قبل قمة كوب 26

وبإجراء التحريات، أمكن تحديد المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية.

وبسؤال شقيقه اتهم شخصين بارتكاب الواقعة، وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما، وبحوزة أحدهما السلاح الأبيض المستخدم في الواقعة، وبحوزة الآخر الهاتف المحمول المستخدم في تصويرها، ويحتوى على مقطع الفيديو المشار إليه.

اقرأ أيضا  أثناء درس خصوصي.. ضبط مدرس ضرْب تلميذ بكفر الشيخ

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، بقصد التنمر على المجنى عليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

الداخلية: إحباط جلب 215 ألف قرص لمخدر الكبتاجون بميناء نويبع

أماني عوض 5:11 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

حالة الطقس غدا الأربعاء.. مائل للحرارة نهارًا والقاهرة تسجل 29 درجة

دعاء محمود 2:42 م, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

سحب 7723 رخصة سيارة ودراجة نارية بسبب الملصق الإلكتروني والخوذة

أماني عوض 11:47 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

«عبداللطيف جميل» للرعاية الصحية تتعاون مع شركة «هولوآيز اليابانية» لدعم العمليات الجراحية

المرسي عزت 11:29 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

جونسون : ساعة نهاية العالم تدق وقد تغيب مدن مثل الإسكندرية وشنغهاي وميامي

المال - خاص 1:26 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21

حالة الطقس اليوم الثلاثاء 2-11-2021 في مصر.. مائلة للبرودة في آخر الليل

دعاء محمود 1:17 ص, الثلاثاء, 2 نوفمبر 21