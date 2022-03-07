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ضبط المتهمين بالتعدي على شخص وتصويره في الشرقية

ونشر الفيديو عبر واتس آب.
أماني عوض 3:36 م, الأثنين, 7 مارس 22 3:36 م, الأثنين, 7 مارس 22

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بالتعدي على شخص وإصابته في محافظة الشرقية وتداول مقطع فيديو للواقعة عبر تطبيق “واتس آب”.

كان مركز شرطة بلبيس بمديرية أمن الشرقية، قد تلقى بلاغًا من عامل بمخبز عن تضرره من 3 أشخاص باستدراجه بدعوى إنهاء خلافات مالية بينه ووالدة أحدهم، والتعدي عليه بالضرب وإحداث إصابات به وتصويره بهاتف محمول خاص بأحدهم، وعدم الإبلاغ في حينه لتدخل الأهالي ومحاولة إنهاء الخلاف بينهم، إلا أنه فوجىء عقب ذلك بتداول مقطع فيديو يتضمن واقعة التعدى عليه على حساب أحدهم عبر تطبيق “واتس آب”.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية من ضبط المتهمين، وبحوزة أحدهم الهاتف المحمول المستخدم في الواقعة.

وبفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل على إرتكاب الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابها على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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