ضبط المتهمين بالترويج لبيع لحوم «حمير» عبر «فيس بوك»

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، من تعليق مدعوم بصورة لمحادثة بين صاحب الحساب وآخر عبر تطبيق “واتس آب” يقوم ببيع لحم الدواب “حمير”.

وبالفحص ومن خلال إجراء التحريات، تبين أن وراء ارتكاب واقعة ترويج لحوم الدواب للبيع، شخصان مقيمان في محافظتي القاهرة والجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وباستهدافهما أمكن القبض عليهما.

وبمواجهتهما اعترف المتهمين ببيع لحوم الدواب “حمير” لبعض أصحاب مزارع الكلاب.

وضبطت كمية قدرها 150 كيلو جرام من لحوم الفصيلة الخيلية “الحمير”، وبها تغير بالخواص الطبيعية وغير صالحة للاستخدام الآدمي والحيواني.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في الواقعة.