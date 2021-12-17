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ضبط المتهمين بالتحرش وضرب فتاة في الشرقية

وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم والمُبلغة على إثر تعدى كلاً منهما على الآخر بالسب والقذف، كما أنكروا التعدى عليها بالضرب أو التحرش بها.
أماني عوض 8:05 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21 8:05 م, الجمعة, 17 ديسمبر 21

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ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمين بارتكاب واقعة التحرش وضرب فتاة في محافظة الشرقية، عقب تداول مقطع فيديو عن الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تحت عنوان: “فتاة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش والضرب بواسطة عدد من الشباب بدائرة مركز شرطة الزقازيق بالشرقية”.

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وبالفحص تبين تصوير إحدى السيدات لفتاة تروي تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي هي وصديقتها من قبل بعض الشباب بذات الناحية.

كما تبين إبلاغ الفتاة المشار إليها بمركز شرطة الزقازيق عن واقعة سب وقذف لثلاث أشخاص غير محددين، ولم تتهم أحد بالتعدي عليها بالضرب أو التحرش عكس ما إدعته بمقطع الفيديو المشار إليه.

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وبسؤال الفتاة التي تظهر بمقطع الفيديو المشار إليه، اتهمت كلٍ من 3 أشخاص، مقيمين بذات الناحية، بالتعدي عليها بالسب والقذف والضرب.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمين، وبمواجهتهم أقروا بحدوث مشادة كلامية بينهم والمُبلغة على إثر تعدى كلاً منهما على الآخر بالسب والقذف، كما أنكروا التعدى عليها بالضرب أو التحرش بها.

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واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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