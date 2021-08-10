ضبط المتهمين بالاعتداء على موظف بالشوم.. والسبب: خلاف على أولوية المرور

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهم بالاعتداء بالشوم على موظف والتسبب في إصابته بنزيف في المخ بمحافظة الشرقية، بعد تداول مقطع فيديو عن الواقعة إلكترونيًا.

جاء ذلك على خلفية رصد أجهزة الأمن لمقطع فيديو متداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر خلاله اعتداء مجموعة من الأشخاص على شخص وإحداث إصابته.

وبالفحص توصلت إلى شخصية المجني عليه وتبين أنه موظف ومصاب بنزيف في المخ.

وبسؤاله أقر بحدوث مشادة كلامية بينه و6 أشخاص تطورت إلى مشاجرة بسبب خلاف على أولوية المرور في أحد الطرق بدائرة المركز.

وفي وقت لاحق فوجئ بعودة المذكورين يستقلون سيارة قيادة أحدهم واعتدوا جميعًا عليه بالضرب باستخدام “الشوم” وإحداث إصابته المشار إليها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، من ضبط المتهمين وبحوزتهم 6 شومة وكذا السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.