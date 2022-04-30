ضبط المتهمين بالاعتداء على مطعم في الجيزة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض مرتكبي واقعة الاعتداء على أحد المطاعم في منطقة الهرم، بمحافظة الجيزة باستخدام ألعاب نارية وإحداث تلفيات به.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” يظهر خلاله بعض الأشخاص أثناء الإعتداء على المطعم.

واتضح من الفحص تلقي قسم شرطة الطالبية بمديرية أمن الجيزة بلاغًا بتاريخ 23 الجاري، من شخصين مالكين لأحد المطاعم، متهمين شخصين بالاعتداء عليهما بالضرب، وإحداث إصابتهما على إثر حدوث مشادة كلامية بينهم بسبب خلافات الجيرة والمحال ملكهما بمنطقة ترسا.

وكشفت التحريات أن الطرف الأول وضع لافتة كبيرة الحجم على المطعم الخاص بهما، مما أضر بالمحل الخاص بالطرف الثاني.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقهما واللذان أقرا بإرتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.