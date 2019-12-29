ضبط المتهمين بالاعتداء على مشجعي النادي المصري وتهشيم أتوبيساته

ألقت أجهزة الأمن، القبض على عدد من مرتكبي واقعة الاعتداء على أتوبيسات النادي المصري البورسعيدي، وتهشيم زجاجها، أثناء تواجد المشجعين في استراحة على الطريق بمحافظة دمياط، في طريقهم لمشاهدة مباراة بيراميدز بكأس الكونفدرالية، المقرر إقامتها مساء اليوم الأحد، على استاد الإسكندرية.

وتلقت أجهزة الأمن بلاغًا باعتداء مجهولون على أتوبيسات المشجعين وتهشيم الزجاج الخاص بها، أمام أحد الكافيهات بمحافظة دمياط، ونشوب مشادات معهم.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى أسفرت جهوده عن تحديد هوية المتهمين وضبطهم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهمين، وتحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة.

ويستضيف فريق المصري البورسعيدي نظيره بيراميدز، اليوم الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات، ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.