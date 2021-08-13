ضبط المتهمين بالاعتداء على لص وتقييده في عمود بالإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية القبض على لص حاول سرقة دراجة نارية بعدما اعتدى عليه الأهالي بمنطقة أبوصوير وتقييده في عمود إنارة، وضبطت 3 من المعتدين عليه.

كانت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا من شخص عن ضبط الأهالي شخص حاول سرقة الدراجة النارية خاصته، وتبين أنه عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة أبو صوير- مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأن إصابته حدثت أثناء ضبطه بمعرفة الأهالي، وتداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ضبط بعض الأهالي بالإسماعيلية لص والتعدي عليه وتقييده بإحدى أعمدة الإنارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على المذكور، وتبين أنهم 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- وبمواجهتهم بمقطع الفيديو المشار إليه أقروا بإرتكاب الواقعة.

وعللوا ذلك لقيام المتهم المشار إليه بمحاولة سرقة الدراجة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.