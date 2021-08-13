لايف

ضبط المتهمين بالاعتداء على لص وتقييده في عمود بالإسماعيلية

بعد محاولته سرقة دراجة نارية.
أماني عوض 5:34 م, الجمعة, 13 أغسطس 21 5:34 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

شارك الخبر مع أصدقائك

ألقت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية القبض على لص حاول سرقة دراجة نارية بعدما اعتدى عليه الأهالي بمنطقة أبوصوير وتقييده في عمود إنارة، وضبطت 3 من المعتدين عليه.

كانت الأجهزة الأمنية في الإسماعيلية قد تلقت بلاغًا من شخص عن ضبط الأهالي شخص حاول سرقة الدراجة النارية خاصته، وتبين أنه عامل -مقيم بدائرة قسم شرطة أبو صوير- مصابًا بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم.

اقرأ أيضا  الداخلية تخصص رقم ساخن لتلقي البلاغات الخاصة بالفساد

وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وأن إصابته حدثت أثناء ضبطه بمعرفة الأهالي، وتداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن ضبط بعض الأهالي بالإسماعيلية لص والتعدي عليه وتقييده بإحدى أعمدة الإنارة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مرتكبي واقعة التعدي على المذكور، وتبين أنهم 3 أشخاص -يوجد لأحدهم معلومات جنائية- وبمواجهتهم بمقطع الفيديو المشار إليه أقروا بإرتكاب الواقعة.

اقرأ أيضا  شرطة البيئة تضبط 109 أطنان مذيبات عضوية ومنتجات مجهولة بالجيزة (صور)

وعللوا ذلك لقيام المتهم المشار إليه بمحاولة سرقة الدراجة النارية، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

ملف الكاتب أماني عوض

اقرأ أيضاً

تعرف على موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة في جميع المحافظات

جهاد سالم 5:25 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

خلال أيام .. نتيجة الثانوية العامة على موقع «التعليم» بالاسم ورقم الجلوس

جهاد سالم 4:49 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

اليونان: 61% من السكان حصلوا على التطعيمات كاملة ضد كورونا

المال - خاص 4:41 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

رفع 156 طن تراكمات قمامة ومخلفات أعلى سطح عقار مهجور بحي شمال الجيزة (صور)

هيثم سمير 2:17 م, الجمعة, 13 أغسطس 21

محافظ القاهرة يؤكد توفير 62 مكانًا ثابتًا لتلقي لقاح كورونا

هيثم سمير 11:52 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21

خلال أيام إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس فقط

جهاد سالم 11:37 ص, الجمعة, 13 أغسطس 21