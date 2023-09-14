ضبط المتهمين بالاعتداء على طالب وسرقة هاتفه في القليوبية

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تضرر إحدى السيدات من اعتداء شخصين على نجلها بالضرب وإحداث إصابته، وسرقة هاتفه المحمول بمحافظة القليوبية.

وبالفحص اتضح أنه بتاريخ 6 الجاري، تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية من طالب نجل ناشرة مقطع الفيديو المُشار إليه، قال إنه أثناء سيره، فوجئ بشخصين مجهولين افتعلا مشاجرة معه واعتديا عليه بالضرب، وإحداث إصابته واستوليا منه على هاتفه المحمول ولاذا بالفرار.

وأمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة عاطلين -لهما معلومات جنائية- وبحوزتهما سلاح أبيض “مطواة”، المستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وبارشادهما ضبط الهاتف المحمول المستولي عليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيقات.