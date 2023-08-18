ضبط المتهمين بالاعتداء على شاب بسلاح أبيض وإصابته في القاهرة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن استغاثة أحد الأشخاص من اعتداء شخصين على نجله بسلاح أبيض وإحداث إصابته بجرح قطعي في القدم، بدائرة قسم شرطة المعادي بمحافظة القاهرة.

وبالفحص اتضح أنه تبلغ لقسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة من 3 أشخاص أحدهم نجل القائم على النشر ومصاب، تضرروا من اعتداء شخصين عليهم بالضرب بسلاح أبيض وإحداث إصابتهم لوجود خلافات سابقة بينهم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.