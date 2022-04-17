ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة إلقاء أكياس مملوءة بالمياه، على سيارة نقل أثناء سيرها في محافظة السويس مما تسبب في كسر الزجاج الأمامي.

تعود التفاصيل إلى تلقي قسم شرطة فيصل بمديرية أمن السويس، بلاغًا من شخص قال فيه إنه أثناء قيادته سيارة نقل بطريق “القاهرة – السويس”، فوجئ بإلقاء 3 صبية أكياس مملوءة بالمياه على السيارة قيادته، مما أدى لكسر المرآة الخاصة بها.

وأسفرت جهود البحث أن وراء إرتكاب الواقعة، 3 أحداث -مقيمين بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وأولياء أمورهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على سبيل المزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.