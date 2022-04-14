ضبط المتهمين بإلقاء أكياس مياه على المارة والسيارات في الإسماعيلية

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبي واقعة إلقاء أكياس ممتلئة بالمياه على المارة والسيارات في محافظة الإسماعيلية ، بعد تداول مقطع فيديو لهم.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تضمن إلقاء بعض الأشخاص أكياس ممتلئة بالمياه على المارة والمركبات، بدائرة مركز شرطة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهدافهم أمكن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بقصد المزاح.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.