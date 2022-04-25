كشفت أجهزة الأمن عن حقيقة واقعة تعدي سيدة على طالبة بالضرب بسبب خروجها دون حجاب بمحافظة القاهرة ، وضبطت مرتكبة الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت ما تداول على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن تعرض فتاة للاعتداء بالضرب من سيدة بسبب خروجها دون حجاب.

وبالفحص تبين ورود بلاغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة، من طالبة -مقيمة بمنطقة المقطم- بتضررها من إحدى السيدات بالتعدي عليها بالسب والشتم والضرب، لعدم إرتدائها الحجاب أثناء تواجدها بدائرة القسم.

وعقب تقنين الإجراءات ضبط المشكو في حقها، وهي عاملة بأحد المصانع -مقيمة بمنطقة مصر القديمة.

وبمواجهتها أقرت بالتعدى بالضرب على المُبلغة، وعللت ذلك لاصطدامها بها أثناء سيرها بجوارها، وعند معاتبتها تحدثت معها بطريقة غير لائقة، على إثر ذلك تعدت عليها.

ونفت قيامها بذلك لسير المبلغة بدون حجاب، واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.