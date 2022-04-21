كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات مقطع فيديو متداول يتضمن تعدي سيدة بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلي مترو الأنفاق ، وتمكنت من ضبط مرتكبة الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية قد رصدت مقطع فيديو نشر عبر إحدى المواقع الإخبارية، يتضمن تعدى إحدى السيدات بالسب والشتم والضرب على فتاتين من مستقلي “المترو” لاعتراضها على ملابسهما.

وبالفحص حددت وضبطت مرتكبة الواقعة، وتبين أنها ربة منزل -لها معلومات جنائية، مقيمة بدائرة قسم شرطة دار السلام بالقاهرة.

وبمواجهتها أقرت بتوبيخ الفتاتين خلال نصح إحداهن على إرتداء ملابسها بطريقة محتشمة، واتخذت الإجراءات القانونية حيالها.