ضبط المتهمة بصدم صاحب شركة بسيارتها في مصر الجديدة

كشفت أجهزة الأمن عن ملابسات ما تداول من منشور عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بشأن تعرض شخص لحادث سير بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة في محافظة القاهرة، إثر إصطدام سيارة مجهولة لاذت بالفرار تسببت في إصابته ونقله للمستشفى.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليه، صاحب شركة إستيراد وتصدير، وبسؤاله قال إنه أثناء عبوره الشارع اصطدمت به سيارة تقودها سيدة، ولاذت بالفرار ونتج عن ذلك إصابته.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبة الواقعة، ربة منزل -مقيمة بدائرة قسم شرطة الساحل.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط مرتكبة الواقعة والسيارة المستخدمة، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة وعللت فرارها بالسيارة خوفًا من تعدي الأهالي عليها، واتخذت الإجراءات القانونية.