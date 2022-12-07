ضبط المتهمة بإلقاء طفل حديث الولادة أمام عقار في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على مرتكبة واقعة إلقاء طفل حديث الولادة أمام مدخل أحد العقارات في منطقة المقطم بمحافظة القاهرة ، وذلك عقب تداول مقطع فيديو عن الواقعة عبر تطبيق «إنستجرام».

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ، قد تلقت إخطارًا من شخص عن عثوره على طفل حديث الولادة، لا توجد به إصابات ظاهرية، بمدخل أحد العقارات، وتداول مقطع فيديو على تطبيق “إنستجرام” يتضمن العثور على الطفل.

وبالفحص وإجراء التحريات وجمع المعلومات، والاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن تحديد السيدة القائمة بالتخلي عن الطفل.

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن استهدافها وضبطها، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، والطفل الذي تخلت عنه هو نجل شقيقتها، ووضعته في مكان العثور عليه بناءً على طلب شقيقتها (والدة الطفل).

وأمكن ضبط والدة الطفل، وبمواجهتها بما جاء بأقوال شقيقتها أيدتها، واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.