ضبط المتسبب في وفاة مواطن بعد صدمه بسيارته بالقاهرة

توصلت تحقيقات الأجهزة الأمنية إلى المتهم بارتكاب واقعة صدم مواطنًا في حادث سير أثناء قيادة سيارة بأحد شوارع القاهرة والتسبب في وفاته، وتمكنت من القبض عليه.

تعود التفاصيل، إلى تلقي قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة بلاغًا بوقوع مصادمة ووجود متوفى بدائرة القسم.

وبالانتقال اتضح أنه أثناء عبور أخصائى أمن -مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين- بأحد الطرق اصطدمت به سيارة مجهولة ولاذت بالفرار، نتج عن ذلك إصابته بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم والتي أودت بحياته.

وبالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة في الحادث وقائدها، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقر بهروبه من محلها خشية ضبطه ومسائلته قانونيًا.

واتخذت الإجراءات القانونية، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.