ضبط المتسبب في وفاة فتاة بعد صدمها بسيارته بالمعادي

قال إنه حدث عن طريق الخطأ.

ألقت أجهزة الأمن القبض على قائد السيارة المتسبب في حادث وفاة فتاة إثر اصطدامه بها أثناء سيرها في منطقة المعادي بمحافظة القاهرة.

جاء ذلك على خلفية متابعة أجهزة الأمن لما تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، بشأن خبر يتضمن وفاة فتاة بحادث سير إثر إصطدام سيارة محددة بها أثناء سيرها بدائرة قسم شرطة المعادى بمديرية أمن القاهرة، ومناشدة الأجهزة الأمنية بضبط مرتكب الواقعة.

وبالفحص تبين أنه أثناء عبور الفتاة المشار إليها الطريق -بدائرة قسم شرطة دار السلام – اصطدمت بها سيارة مجهولة، مما أدى لوفاتها، وفر قائدها بالسيارة هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد السيارة، وهو صاحب مكتب مقاولات.

واتضح سلامة التراخيص واعترف بارتكابه الواقعة عن طريق الخطأ، واتخذت الإجراءات القانونية للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.